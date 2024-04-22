Mardin\'deki kırsal okullarda öğrenciler 23 Nisan\'ı kutladı

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Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde kırsal mahallelerdeki okullarda okuyan öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenlenen etkinliklerle kutladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce, "Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Geleceğimiz Olan Çocuklarımızla Buluşuyor" temasıyla "Minik Eller, Büyük Hayaller Projesi" hazırlandı.

Artuklu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bu proje kapsamında usta öğreticilerden oluşan 5 ekiple kırsaldaki 15 okulda çocuklara yönelik ebru, seramik, tiyatro, baskı boyama gibi etkinlikler düzenledi.

Bu okullardan biri de Buğday İlkokulu oldu.

Artuklu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Çete ve Artuklu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Seyit İzci'nin de katıldığı etkinlikte öğrenciler 23 Nisan'ı etkinliklerle kutladı.

"1000 öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz"

Ufuk Çete AA muhabirine, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı daha coşkulu yaşamasını arzu ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda kırsalda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Çete, "Çocukların bu mutluluğunu taçlandırmaya çalışıyoruz. Hafta boyunca kırsal mahallelerdeki 15 okulumuzda etkinliklerimiz devam edecek. Bu etkinlikle 1000 öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Amacımız çocukların 23 Nisan coşkusunu daha yoğun yaşamasını sağlamak, geleneksel el sanatlarımızı çocuklarımızın beğenisine sunmak." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Rugül Arı da 23 Nisan'ı etkinliklerle kutladıklarını belirterek, "Keyifli zaman geçirdik, çok mutlu olduk, eğlendik. Herkese teşekkür ediyoruz." dedi.