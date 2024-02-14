Mardin\'deki Süryani Çarşısı Restore Ediliyor

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Mardin'in Dargeçit ilçesinde tarihi Süryani Çarşısı aslına uygun restore ediliyor.

Dargeçit Belediyesi ile Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce, Sefa Caddesi'nde 65 dükkanın yer aldığı tarihi Süryani Çarşısı'nın restorasyonu için "Tarihi Çarşıyı Canlandırma Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamında restorasyon çalışmasının yürütüldüğü tarihi çarşı turizme kazandırılacak.

Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Koç, geçen yıl ocak ayında başladıkları çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Şu an çarşıda yer alan 40'ı tescilli 65 dükkanda restorasyon ve onarım çalışmalarının gerçekleştirdiklerini kaydeden Koç, şöyle konuştu:

"Bunun yanı sıra sokağa bakan tescili olmayan 15 hanenin de sokak iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Özellikle tescilli yapılarımızın güçlendirme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. İç mekanlarda duvarlarda derz açma, derz yapma ve yüzey temizlikleri yapılıyor. Yalıtım çalışmaları ve tesisatın yer altına alınmasıyla ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Yakın tarihte de restorasyon ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarını nihayete erdirip çarşıyı turizme kazandırmayı hedefliyoruz."