Mardin'deki tüm şehit kabirlerinde düzenleme yapıldı
MARDİN - Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un talimat ile 10 ilçesinde bulunan şehitliklerde ve şehit kabirlerinde mezar yapımı, bakım, onarım, temizlik ve çiçeklendirme çalışmalarını yapıldı.
Mardin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi'nin katkısıyla terörle mücadeleden şehitlerinin kabirlerinde bayrak dikimi, bakım, onarım ve çiçeklendirme çalışmaları yapıldı.
Şehit yakınlarını unutmayan görevliler, düzenli bir şekilde şehir genelinde ziyaretlerde bulunuyor. Şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilerek ihtiyaç ve talepleri dinlenerek ilgili birimlere iletiliyor.
17 Ağustos 1999 yılında Gölcük merkezli yaşanan depremde görev yaptığı Gölcük Donanma Komutanlığında şehit düşen Umran Bozdağ'ın Artuklu ilçesi Kumlu Mahallesinde bulunan kardeşi Abdulbasit Bozdağ, "Valimize teşekkür ediyorum. Şehidimizin kabrinin tadilatı için kendisi çok ilgilendi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
13 Eylül 1993 yılında terörle mücadelede şehit düşen güvenlik korucusu Mehmet Emin Emen ve 13 Eylül 2019 yılında şehit düşen oğlu güvenlik korucusu Abdullatif Emen'in Ömerli ilçesi Kayaüstü Mahallesinde bulunan mezarlıklarının bakımı ve çevre düzenlemeleri yapıldı.
Şehit korucusu Abdullatif Emen'in oğlu Mehmet Emin Emen, yapılan çalışmalardan memnun olduklarını dile getirerek, "Valimiz Tuncay Akkoyun düzenli olarak bizleri ziyaret ediyor. Ekipler, şehitliğimizi kontrol ederek şanlı bayrağımızı diktiler, mezarlıkta bakımı ve çevre düzenlemesi gerçekleştirdiler. Bizi yalnız bırakmadıkları için Mardin Valimize ve tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"Devlet bize baba şefkati ile yaklaştı"
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar'ın Kızıltepe ilçesine bağlı Arıklı Mahallesi Boyunlu mezrasında ikamet eden babası Yusuf Dündar, "Şehadet haberini ilk duyduğumuzdan itibaren bugüne kadar Valimiz Tuncay Akkoyun, devletimizin tüm kurumları ve bizi yalnız bırakmadı. Bize sahip çıktılar. Gereken her şeyi fazlası ile yaptılar. Yapılanları prosedür gereği değil gönülden baba şefkati ile bize yaklaştı" ifadelerinde bulundu.
Dündar, "Valimizin talimatıyla mezarlığımızın etrafındaki duvarı yaptılar. Mezarlığın içerisinde bulunan taziye evimizin tüm eksikleri tamamlandı. Devlet bizi yalnız bırakmadı, büyüklerimiz bizleri arayıp soruyorlar, bir eksiğimiz var mı yok mu? diye. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerinde bulundu.
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