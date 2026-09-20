Mardin Derik\'te 13 yaşındaki çocuk kayboldu, dron ve köpeklerle arama başlatıldı

Mardin Derik'te 13 yaşındaki çocuk kayboldu, dron ve köpeklerle arama başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Derik'in Kırsal Konuk Mahallesi'nde 13 yaşındaki çocuk, dün öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra bir daha görülmedi. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve Mardin İHH Arama Kurtarma ekipleri dron ve köpek desteğiyle bölgede arama başlattı.
Mardin'in Derik ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki Selahaddin Karayel için ekipler arama çalışması başlattı.
Kırsal Konuk Mahallesi'ndeki evinden dün öğle saatlerinde ayrılan 13 yaşındaki Selahaddin Karayel'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Mardin İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, dron ve köpeklerin de desteğiyle Karayel'in bulunması için mahalle kırsalında çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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