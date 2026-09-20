Mardin Derik\'te kayıp 13 yaşındaki çocuk aranırken 3 arkadaşı karakola götürüldü

Mardin Derik'te kayıp 13 yaşındaki çocuk aranırken 3 arkadaşı karakola götürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Derik'te 13 yaşındaki çocuğun kaybolduğu kırsal Konuk Mahallesi'nde arama çalışmaları devam ediyor. Çocuğun en son birlikte görüldüğü 3 arkadaşı ise ifade işlemleri kapsamında bilgilerine başvurulmak üzere karakola götürüldü.
ARKADAŞLARININ İFADELERİ ALINIYOR
Derik ilçesi kırsal Konuk Mahallesi'nde kaybolan Selahattin Karayel'i (13) arama çalışmaları sürerken, en son birlikte görüldüğü 3 arkadaşı, bilgilerine başvurulmak amacıyla ifade işlemleri için karakola götürüldü. Çocuğun bulunması için geniş alanda aramalar sürüyor.
Salih KESKİN/DERİK, (Mardin),
Kaynak: DHA
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