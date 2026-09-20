Mardin Derik\'te kayıp 13 yaşındaki çocuk aranırken 3 arkadaşı karakola götürüldü

ARKADAŞLARININ İFADELERİ ALINIYOR

Derik ilçesi kırsal Konuk Mahallesi'nde kaybolan Selahattin Karayel'i (13) arama çalışmaları sürerken, en son birlikte görüldüğü 3 arkadaşı, bilgilerine başvurulmak amacıyla ifade işlemleri için karakola götürüldü. Çocuğun bulunması için geniş alanda aramalar sürüyor.

Salih KESKİN/DERİK, (Mardin),