Mardin Derik'te Taş ve Sopalı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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Mardin Derik'te Taş ve Sopalı Kavga: 2 Yaralı

Mardin'in Derik ilçesinde iki aile arasında çıkan taş ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavgaya müdahale eden sağlık ve jandarma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumu iyi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

08.06.2024 18:34
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MARDİN'in Derik ilçesinde 2 aile arasında çıkan taş ve sopalı kavgada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kavga, öğleden sonra Derik ilçesine bağlı kırsal Söğütözü Mahallesi'nde yaşandı. Henüz bilinmeyen nedenle iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Özcan K. (28) ve İslam K. (26) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, kavga eden tarafları ayırırken sağlık ekipleri de yaralıları ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kavgaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mardin Derik'te Taş ve Sopalı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika

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