Mardin-Diyarbakır yolundaki bungalov evde çıkan yangında hasar oluştu

Mardin-Diyarbakır yolundaki bungalov evde çıkan yangında hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin-Diyarbakır kara yolundaki bir bungalov evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Mardin'de bungalov evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Mardin- Diyarbakır kara yolunda bir bungalov evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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