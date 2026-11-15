Mardin-Diyarbakır yolundaki bungalov evde çıkan yangında hasar oluştu - Son Dakika
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Mardin-Diyarbakır yolundaki bungalov evde çıkan yangında hasar oluştu

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Mardin-Diyarbakır yolundaki bungalov evde çıkan yangında hasar oluştu
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Mardin-Diyarbakır yolundaki bungalov evde çıkan yangında hasar oluştu
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Mardin-Diyarbakır kara yolundaki bir bungalov evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Mardin'de bungalov evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Mardin- Diyarbakır kara yolunda bir bungalov evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA
DiyarbakırİtfaiyeMardinGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Mardin-Diyarbakır yolundaki bungalov evde çıkan yangında hasar oluştu - Son Dakika
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