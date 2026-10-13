Hafızlık Yarışması Türkiye finali Mardin'de yapıldı

MARDİN'de, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kız öğrenciler arasında düzenlenen Hafızlık Yarışması'nın Türkiye finali gerçekleştirildi. Türkiye'nin 7 bölgesinden finale kalan 7 öğrencinin katıldığı yarışmada, Gaziantep Şahinbey Hoşgör Karataş Kız Kur'an Kursu öğrencisi Esma Şahin birinci oldu.

İl Müftülüğü ev sahipliğinde düzenlenen finale, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Artuklu Kaymakamı Muhammed Öztabak, Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen, davetliler ve öğrenciler katıldı. İl Müftülüğü hizmet binasındaki konferans salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, açılış konuşmalarıyla devam etti.

'HER ALANDA GENÇLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Finalin açılışında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Türkiye'nin 7 bölgesinden finale katılan hafızlarla ve konuklarla bir araya gelmekten onur duyduğunu belirterek, "Öncelikle, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek bu kutlu yolda önemli bir merhaleye ulaşan, hafızlık icazet belgesi almaya hak kazanan ve bugün Türkiye finalinde yarışan her bir öğrencimizi gönülde tebrik ediyorum. Bu anlamlı başarıda emeği bulunan ailelerini ve kıymetli hocalarını da yürekten kutluyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, gençlerimizin hem fiziki hem de manevi gelişimlerini desteklemek için devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Evlatlarımızın eğitimden spora, kültürden sanata, bilimden manevi gelişime kadar her alanda kendilerini yetiştirmeleri için her daim yanlarında olmaya ve onları desteklemeye devam ediyoruz. Türkiye Finali'ne katılan tüm hafız kardeşlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Her bir hafız kardeşime muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

'FİNALE EV SAHİPLİĞİ YAPMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ'

İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen, farklı kültürlerin ve etnik grupların bir arada kardeşçe yaşadığı Mardin'in özel bir programa ev sahipliği yaptığını belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın her yıl düzenlediği hafızlık yarışmasının Türkiye finali bu sene Mardin'de oluyor. Buna ev sahipliği yapmaktan dolayı da büyük bir mutluluk ve huzur duyuyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE BİRİNCİSİ GAZİANTEP'TEN

Yarışma sonunda Gaziantep Şahinbey Hoşgör Karataş Kız Kur'an Kursu öğrencisi Esma Şahin birinci, Bursa Hz. Fatımatü'z Zehra Yatılı Kız Kur'an Kursu öğrencisi Mina Özçelik ikinci, Kütahya Kavaklı Kız Kur'an Kursu öğrencisi Zeynep Berra Ordu ise üçüncü oldu.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,