 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mardin İçme Suyu Projesi için hibe tutarı artırılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin İçme Suyu Projesi için hibe tutarı artırılacak

İller Bankası ve Fransa Kalkınma Ajansı (AFD) ile gerçekleştirilen toplantıda, Mardin İçme Suyu Projesi için hibe tutarının artırılması ve kapsamının genişletilmesi konusunda ön mutabakata varıldı. Proje kapsamında Artuklu ilçesinin içme suyu altyapısı güçlendirilecek ve su temin kapasitesi artırılacak. Toplamda 140 kilometre içme suyu şebeke hattı, 18 kilometre içme suyu isale hattı ve 5 depo inşa edilecek.

Mardin İçme Suyu Projesi için hibe tutarı artırılacak
12.01.2024 - 15:43,  Güncelleme: 15:44
Abone Ol

İller Bankası ve Fransa Kalkınma Ajansı (AFD) ile gerçekleştirilen toplantıda "Mardin İçme Suyu Projesi" için hibe tutarının artırılması ve kapsamının genişletilmesi konusunda ön mutabakata varıldı.

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki yatırımlar sürüyor.

Bu kapsamda Artuklu ilçesinin içme suyu altyapısını güçlendirmek ve su temin kapasitesini artırmak amacıyla çalışmaların yürütüldüğü projede, hibe tutarının artırılması ve kapsamının genişletilmesi konusunda MARSU Genel Müdürü Murat Erçin, İLBANK ve AFD yetkilileriyle Ankara'da yaptığı toplantıda ön mutabakata varıldı.

Avrupa Birliği'nin Mali Yardım Programı (FRIT II) çerçevesinde AFD tarafından finanse edilen proje kapsamında 140 kilometre içme suyu şebeke hattı, 18 kilometre içme suyu isale hattı ve ilçenin farklı bölgelerinde toplam hacimleri 30 bin metreküp olan 5 depo inşa edilecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İller Bankası, Fransa, Mardin, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin İçme Suyu Projesi için hibe tutarı artırılacak - Son Dakika


16:48
Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07
Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51
Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22
MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi
14:37
İsrail'den soykırım davasında skandal savunma! Gazze'de her şeyi kanun çerçevesinde yapmışlar İsrail'den soykırım davasında skandal savunma! Gazze'de her şeyi kanun çerçevesinde yapmışlar
14:10
Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız

Son Dakika
16:48 Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07 Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51 Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22 MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi
14:37 İsrail'den soykırım davasında skandal savunma! Gazze'de her şeyi kanun çerçevesinde yapmışlar
14:10 Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06 Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50 Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 16:54:52. #1.13#
SON DAKİKA: Mardin İçme Suyu Projesi için hibe tutarı artırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement