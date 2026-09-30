Mardin Kızıltepe\'de 13 yaşındaki çocuk için 26 Eylül\'den beri arama sürüyor

Mardin Kızıltepe'de 13 yaşındaki çocuk için 26 Eylül'den beri arama sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Kızıltepe'de 26 Eylül akşamı evinden çıkan 13 yaşındaki çocuktan o günden beri haber yok. Ailesinin kayıp ihbarı sonrası başlatılan arama sürerken amcası, Kızıltepe ve çevresinde bir ize rastlanmadığını belirtti.
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, 26 Eylül'de evinden çıkan Hasan Çapat'tan (13) haber alınamıyor.
Kızıltepe ilçesi merkez Şahkulubey Mahallesi'nde yaşayan Hasan Çapat, 26 Eylül akşamı ailesiyle yemek yedikten sonra dışarı çıktı. Çocuklarının gece eve dönmemesi üzerine ailesi, emniyete giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından Hasan Çapat'ın bulunması için çalışma başlatıldı.
Hasan'ın amcası Aydın Çapat, yeğenini bulabilmek için Kızıltepe ve çevresinde arama yaptıklarını ancak şu ana kadar herhangi bir ize rastlamadıklarını söyledi.
Hasan Çapat'ı arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
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