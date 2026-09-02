Mardin Kızıltepe'de bıçaklı kavgada 1'i çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Mardin Kızıltepe'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Salih Ç. (25), Burak A. (23) ve Renas T. (15) yaralandı. Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Halı Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Salih Ç. (25), Burak A. (23) ve Renas T. (15) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Mardin Kızıltepe'de bıçaklı kavgada 1'i çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?