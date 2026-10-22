Mardin Kültür Yolu Festivali'nde taş işlemeciliği atölyesi düzenlendi

MARDİN Kültür Yolu Festivali, beşinci gününde geleneksel sanat atölyeleri ve çocuk etkinlikleriyle devam etti. Atölye ve sergilerde geleneksel sanatlar tanıtılırken, çocuklar da düzenlenen sokak oyunları etkinliğinde eğlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nde Hadra Tırpan eşliğinde Taş İşlemeciliği Atölyesi'nde katılımcılara taş işçiliğinin teknikleri anlatıldı. Sert taş ve mermer gibi malzemelerin özel aletlerle yontulup şekillendirilmesine dayanan taş işçiliğinde, taşın biçimlendirilmesi, yüzeyinin işlenmesi ve süsleme teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Katılımcılar, geleneksel zanaatın sabır ve ustalık gerektiren yönlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Mimari yapılardan dekoratif eserlere kadar geniş kullanım alanına sahip taş işçiliğinin, Mardin'in tarihi dokusuyla da bütünleştiği belirtildi.

KADİM SANATLAR SERGİDE BULUŞTU

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nde düzenlenen Bolu Nilgün Tanrıkulu Sanat Merkezi Karma Sergisi'nde geleneksel sanat eserleri de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Nilgün Tanrıkulu Sanat Merkezi tarafından 2026 Kültür Yolu Festivali kapsamında hazırlanan 'Geçmişten Geleceğe Kadim Sanatlar' başlıklı sergide, tezhip ve minyatür eserleri yer aldı. Yüzyıllardır sürdürülen sanat geleneklerini yansıtan eserler, ince işçilikleri ve ayrıntılı kompozisyonlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekti. El emeği ve estetik anlayışın öne çıktığı eserleri inceleyen sanatseverler, geleneksel sanatların anlatım dilini yakından görme fırsatı buldu.

ÇOCUKLAR SOKAK OYUNLARINDA EĞLENDİ

İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nde kütüphaneci Emine Cilasun yönetiminde düzenlenen Sokak Oyunları Etkinliği'nde çocuklar bir araya geldi. Geleneksel sokak oyunlarının yaşatılmasının amaçlandığı etkinlikte çocuklar, akranlarıyla birlikte çeşitli oyunlar oynayarak eğlendi.

Mardin Kültür Yolu Festivali, 25 Ekim'e kadar konser, sergi, atölye, söyleşi, film gösterimi ve çocuk etkinlikleriyle devam edecek. Kentin farklı noktalarında düzenlenecek etkinliklerde Mardinliler ve kenti ziyaret edenler, çeşitli kültür ve sanat faaliyetlerine katılacak.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,