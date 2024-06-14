Mardin Midyat'ta 30 Bin Öğrenci Karnelerini Aldı - Son Dakika
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Mardin Midyat'ta 30 Bin Öğrenci Karnelerini Aldı

Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan 156 okulda toplamda 30 bin 572 öğrenci, karnelerini aldı. Fahrettin Önen İlkokulu'nda düzenlenen törende konuşan Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, öğretmenlerin çabaları sayesinde öğrencilerin huzur ve mutluluk içinde eğitimlerini tamamladıklarını belirtti. Törenin ardından Kaymakam Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, öğrencilere karnelerini dağıttı. Toplamda 30 bin 572 öğrencinin karnelerini aldığı ilçede, eğitim süreci başarıyla tamamlandı.

14.06.2024 15:23
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Mardin'in Midyat ilçesinde 156 okulda 30 bin 572 öğrenci karnelerini aldı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Fahrettin Önen İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, öğretmenlerin gayretleriyle öğrencilerin huzur ve mutluluk içerisinde eğitimlerini tamamladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir öğrencilere karnelerini dağıttı.

İlçede 156 okulda 30 bin 572 öğrencinin karne aldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin Midyat'ta 30 Bin Öğrenci Karnelerini Aldı - Son Dakika

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