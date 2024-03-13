Mardin Midyat'ta Belediye Tarafından Düzenlenen İftar Sofrasında Vatandaşlar Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Mardin Midyat'ta Belediye Tarafından Düzenlenen İftar Sofrasında Vatandaşlar Bir Araya Geldi

Mardin Midyat\'ta Belediye Tarafından Düzenlenen İftar Sofrasında Vatandaşlar Bir Araya Geldi

Mardin'in Midyat ilçesinde belediye tarafından düzenlenen iftar sofrasında vatandaşlar bir araya gelerek oruç açtı. İftar programına Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkanı Veysi Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış da katıldı. İftar sofrasında her yaştan kişinin buluştuğu belirtilirken, organizasyondan sorumlu olan Zeyni Seven ise günde 1500 kişiye sıcak yemek verdiklerini ve 1400 vatandaşın evine sıcak yemek ulaştırıldığını aktardı. Vatandaşlar da bir arada iftar yapmalarını sağlayan yetkililere teşekkür etti.

13.03.2024 12:45  Güncelleme: 12:49
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Mardin'in Midyat ilçesinde belediye tarafından düzenlenen iftar sofrasında vatandaşlar bir arada oruç açtı.

"Dinler ve Diller Diyarında Şehr-i Ramazan" sloganı ile düzenlenen iftara, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkan Veysi Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış da katıldı.

Kaymakam Özdemir, belediye öncülüğünde yine bu yıl geleneksel iftar sofrası hazırlandığını belirterek, Belediye Başkanı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Özdemir, iftar sofrasında 7'den 70'e her yaştan kişinin buluştuğunu dile getirdi.

Belediye Başkanı Şahin geleneksel olarak kurdukları iftar sofrasını bu yıl tek bir noktada birleştirdiklerini ifade ederek, "Ramazan ayının ülkemize, milletimize, devletimize ve tüm İslam coğrafyasına huzur, barış ve bereket getirmesini temenni ediyorum." dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Yarış da birlik ve beraberlik ortamında iftar yaptıklarını dile getirdi.

İftar sofrası organizasyonundan sorumlu Zeyni Seven ise günde 1500 kişiye sıcak yemek verdiklerini belirterek, ayrıca, yaşlı, hasta ve yemek yapmayan 1400 vatandaşın da evine sıcak yemek ulaştırıldığını aktardı.

Vatandaşlar da bir arada iftar yapmalarını sağlayan yetkililere teşekkür ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin Midyat'ta Belediye Tarafından Düzenlenen İftar Sofrasında Vatandaşlar Bir Araya Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin Midyat'ta Belediye Tarafından Düzenlenen İftar Sofrasında Vatandaşlar Bir Araya Geldi - Son Dakika
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