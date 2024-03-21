Mardin Midyat\'ta Recep Tayyip Erdoğan Sosyal Tesisleri Projesi Temel Atma Töreni

Mardin'in Midyat ilçesinde "Recep Tayyip Erdoğan Sosyal Tesisleri Projesi Temel Atma Töreni" yapıldı.
Vali Tuncay Akkoyun, Yunus Emre Mahallesi'nde düzenlenen törende, Türkiye'nin geliştiğini ve değiştiğini söyledi.
"Devletimiz büyüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkemiz artık huzur, barış ve kardeşlik zemini üzerine oluşturulmuş vaziyetinde." diyen Akkoyun, bu huzur, barış ve kardeşlik zemininde daha fazla üretim ve yatırımın gerçekleştiğini ve istihdam oluştuğunu belirtti.
Ülkenin ekonomisi, sanayisi ve turizminin geliştiğini ifade eden Akkoyun, şöyle konuştu:
"Turizm birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, barışın olduğu yerde olur. Dolayısıyla bu huzur ve barış ortamı turizmin gelişmesini sağladı. Mardin'imiz, özelde de Midyat nasibini aldı. Bu gelişme ve kalkınma sürecinde Belediye Başkanımız bizzat yer almış oldu. İlçenin ekonomisinin temelini turizm oluşturuyor. Turizmi geliştirmemiz, turizm gelirlerini artırmamız gerekiyor. Midyat'ı daha iyi yerlere getireceğiz. İlçeye çok önemli eserler kazandırıldı. Birliğinizi, beraberliğinizi bozdurmayın, aranıza tefrika sokmak isteyenlere, bölünmesini sağlamak isteyenlere fırsat vermeyin. Her zaman huzurun, devletin, bayrağın, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin yanında olun. Biz de sizlerin yanında olacağız inşallah."
Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ise alanın, girişimleri sonucu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla belediyeye hibe edildiğini, alanda proje kapsamında restoran, emekliler lokali, gençler için kafeterya ve etüt salonları yapılacağını bildirdi.
İlçe Müftüsü Ergun Bulunmaz'ın dua okumasının ardından temel atma töreni yapıldı.
Vali Akkoyun ve beraberindekiler, daha sonra Akçakaya Mahallesi'nde Çocuk Parkı ve Sosyal Tesislerin temelini attı.
???????Programa, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Mardin Midyat'ta Recep Tayyip Erdoğan Sosyal Tesisleri Projesi Temel Atma Töreni - Son Dakika
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