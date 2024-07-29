Mardin Milletvekili Aydeniz: Mardin'de 97 trafo nasıl kaçak olabilir?

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(TBMM) - DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, Mardin'in ilçelerinde kaçak oldukları gerekçesiyle 97 trafonun söküldüğünü belirterek "Devlet her gün jandarmasıyla, her gün kolluk güçleriyle o bölgede, o köylerde, o mahallelerde iken 97 trafo nasıl kaçak olur" dedi.

DEM Parti Mardin Milletvekilleri Salihe Aydeniz, George Aslan ve Kamuran Tanhan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

"DEDAŞ'ın zulmü devam ediyor"

Mardin'in ilçelerinde yaşanan elektrik sorunlarına değinen Aydeniz, Derik ve Kızıltepe ilçelerinde DEDAŞ'ın hak ihlali yaptığını ve bölge halkına zulmettiğini ileri sürdü. Aydeniz, "Mardin'de DEDAŞ'ın hak ihlalleri, zulmü devam ediyor. Özellikle bir ay önce Mazıdağı'nda ve Çınar'da hatırladığınız gibi bir yangın açığa çıkmıştı ve bu yangında DEDAŞ'ın yıllardır onarmadığı, yıllardır bakımsız bıraktığı hala ahşap trafoların, ahşap direklerle elektriği verdiği yerlerdi. Bu elektriklerden kaynaklı bir yangın çıkmıştı ve 15 vatandaşımızın canına mal olmuştu. Binlerce hektarlık alan yanmıştı ve binlerce hayvan yanarak can vermişti. Şimdi de DEDAŞ borç adı altında aynı zulmü devam ettiriyor" dedi.

"97 trafo nasıl kaçak olabilir?"

Aydeniz, Mardin'in Derik ilçesinde 97 trafonun "kaçak elektrik" gerekçesiyle söküldüğünü, bu nedenle yurttaşların elektriksiz kalarak mağduriyet yaşadığını söyledi. Aydeniz, "97 trafo nasıl kaçak olabilir? Devlet her gün jandarmasıyla, her gün kolluk güçleriyle o bölgede, o köylerde, o mahallelerde iken 97 trafo nasıl kaçak olur" diye sordu.

"İşte 21'nci yüzyıldayız. Dünyanın hangi ülkesinde, hangi mahallesinde, hangi halkına bu zulüm uygulanıyor? Kürtlere, çiftçiye, yaşlıya, kadına bu zulüm uygulanıyor" diyen Aydeniz, sökülen trafoların halkın kendi gücüyle aldıkları trafolar olduğunu belirtti. Aydeniz, trafo direklerinin sökülmesi nedeniyle borcu olanların yanında borcu olmayanların da elektriğinin kesildiğine dikkat çekti.

Aydeniz açıklamasının devamında şöyle konuştu:

"Büyük şirketlerin, holdinglerin vergi borçları silinirken yine Batı'da fabrikaların kaçak elektriğine göz yumulurken ama itibarsızlaştırılan sanki 'Kürtler sürekli kaçak elektrik kullanıyor' söyleminin doğru olmadığını belirtmek istiyorum. Kürt halkı özellikle itibarsızlaştırma, yoksullaştırmayla karşı karşıyadır. Halkımızın yanında olacağımızı belirtiyoruz. Bu sorunların bir an önce çözülmesini istiyoruz."