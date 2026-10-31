Mardin Nusaybin\'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Mardin Nusaybin'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Nusaybin-Artuklu kara yolunda tır, SUV tipi araç ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ekiplerin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Nusaybin- Artuklu kara yolunun kırsal Çölova Mahallesi mevkisinde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen tır, SUV tipi araç ile 47 AFJ 629 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçlarda bulunan A.Ö. (34), H.Ö. (33), Y.B.Ö. (1), C.T. (24) ve A.B. (24) yaralandı.
Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?