Mardin Nusaybin'de bıçaklanan 17 yaşındaki gencin soruşturmasında 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mardin Nusaybin'de bıçaklanan 17 yaşındaki gencin soruşturmasında 3 zanlı yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 17 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı. Gırnavas Mahallesi'nde dün akşam boş arazide bulunan genç, Nusaybin Devlet Hastanesinde kurtarılamamıştı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 17 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gırnavas Mahallesi'nde dün akşam boş arazide vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde bulunan ve sağlık ekiplerince kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayan Barış Şener'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince 3 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinin Gırnavas Mahallesi'nde dün akşam boş arazide hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Yapılan incelemede vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen Barış Şener (17), sağlık ekiplerince kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA
Nusaybin3. SayfaGözaltıCinayetMardinGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıgül ailesine soruşturmada yeni gelişme: Listede tanıdık bir yüz var Sarıgül ailesine soruşturmada yeni gelişme: Listede tanıdık bir yüz var
Cübbeli Ahmet Hoca’dan jet ski’de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia Cübbeli Ahmet Hoca'dan jet ski'de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia
Denemek için ekti, sonuç şaşırttı Gramı 1400 liradan satılıyor Denemek için ekti, sonuç şaşırttı! Gramı 1400 liradan satılıyor
Türkiye’nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti Türkiye'nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti
Fransa maçında Mbappe, Arda’ya arkasından seslendi: Sonu dostça bitti Fransa maçında Mbappe, Arda'ya arkasından seslendi: Sonu dostça bitti
Bahar Feyzan’ın Özgür Özel’in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı Bahar Feyzan'ın Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
13:29
Sergen Yalçın’a büyük ayıp: Bu adam size ne yaptı
Sergen Yalçın'a büyük ayıp: Bu adam size ne yaptı?
13:24
Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu minibüsü denize uçtu
Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu minibüsü denize uçtu
12:59
Fenerbahçe’nin yıldızından şok veda
Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda!
12:10
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
12:01
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
11:58
Konya’da avukat, müvekkilini 2,1 milyon lira dolandırmakla suçlanıyor
Konya'da avukat, müvekkilini 2,1 milyon lira dolandırmakla suçlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 13:52:02. #.0.3#
SON DAKİKA: Mardin Nusaybin'de bıçaklanan 17 yaşındaki gencin soruşturmasında 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android