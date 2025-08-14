Mardin: Tarihi Konaklarla Turizmde Yükseliş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mardin: Tarihi Konaklarla Turizmde Yükseliş

14.08.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin, tarihi konakları otel yaparak turizmde büyük bir talep görüyor, bu yıl 1,5 milyon konaklama hedefleniyor.

Tarihi ve kültürüyle adeta açık hava müzesi konumundaki Mardin, otele dönüştürülen tarihi konaklarıyla ziyaretçi sayısını artırmak istiyor.

Dini yapıları, çok sayıda tarihi ve kültürel varlığıyla turizmde cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Mardin'de geçen yıl 850 bin, bu yılın ilk 6 ayında da yaklaşık 700 bin kişi konakladı.

Yaklaşık 22 bin yataklı 100 otelin bulunduğu şehirde, doluluk oranının yüzde 100'e ulaşmasının ardından 5 yıldızlı ve zincir otellerin yanı sıra tarihi konaklar de restore edilip otele dönüştürülüyor.

Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelciler Birliği (METOSAD) Genel Başkan Yardımcısı ve Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Gürgör, AA muhabirine, son yıllarda cazibe merkezi olan Mardin'in turizmde yakaladığı ivmenin her geçen gün arttığını söyledi.

Kentte geçen yıl 850 bin kişinin konakladığını anımsatan Gürgör, günü birliklerle yaklaşık 3 milyon kişinin kenti ziyaret ettiğini belirtti.

"???????Şu anda rezervasyonsuz yer bulunamıyor"

Gürgör, şunları kaydetti:

"Bu sene ilk 6 ay içinde rekorumuzu kırdık. İl genelinde yaklaşık 700 bine yakın konaklamamız oldu. 2 milyona yakın da giriş çıkışlarımız var. Özellikle bayram ve uzun süreli tatillerde inanılmaz bir yoğunluk yaşadık. Şu anda da eylül, ekim, kasım ve aralık ayı için ciddi talepler var. Şu anda rezervasyonsuz yer bulunamıyor. Gelecek misafirlerimizin muhakkak rezervasyon yapmalarını öneriyoruz. Dizi çekimleri sayesinde de burası ilgi odağı oldu. Bu, sadece Mardin'e değil bütün bölgeye yaradı. Terörsüz Türkiye süreci ciddi bir şekilde katkı sağlamaya devam edecektir."

Huzur sağlanması ve yoğun ilgi dolayısıyla turizm yatırımlarının da hızla arttığını bildiren Gürgör, son yıllarda sağlanan huzur ortamının kent turizmine önemli katkılar sağladığını, Terörsüz Türkiye ile ivmenin katlanarak arttığını anlattı.

6 ayda 25 konağın otele dönüştürülmesi istendi

Kentteki yaklaşık 22 bin yatak kapasitesinin dolması nedeniyle zaman zaman misafirlerin çevre illerde konaklamak zorunda kaldığını anımsatan Gürgör, 5 yıldızlı ve zincir otellerin yanı sıra tarihi konakların restore edilip otele dönüştürüldüğünü vurguladı.

Gürgör, şöyle devam etti:

" Uzak Doğu'dan, Avrupa'dan ciddi talepler var. Hedefimiz bu sene 1,5 milyon konaklama. Günü birliklerle 5 milyon misafir bekliyoruz. Bu taleplerden de çok memnunuz. Bu nedenle yatırım amaçlı gelen firmalar var. Şu anda konaklarla birlikte 100'e yakın tesisimiz bulunuyor. Bunları zincir otellerle büyütüp yaklaşık 40 bin kapasiteli yatak seviyesine ulaşmaya çalışıyoruz. Konakların otele dönüşmesi hızla ilerliyor. Şu anda yatırım planlayan 2'si 5 yıldızlı 4 büyük firma var. Konaklar için de Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğüne ciddi projeler sunuluyor. Mardin'de son 6 ayda 25 konağın restore edilip otele dönüştürülmesi için başvuruda bulunuldu. Mardin'in yıldızı ciddi bir şekilde parlayacak. Turizmin başkenti Mardin olacak."

"Yoğun taleple Mardin'e yeni bir otel açmayı planladık"

Yatırımcı Abidin Kuzu da Mardin'de 6 yıl önce 6 odalı 21 yatak kapasiteli bir konağı otele dönüştürerek hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Gördükleri talep üzerine şimdi de yeni bir konağı otele dönüşmeye başladıklarını aktaran Kuzu, şöyle konuştu:

"Çok şükür Mardin turizm açısından iyi gidiyor. Özellikle bu yıl çok iyi gidiyor. Bizler de bundan dolayı yeni bir otel yapmayı planladık. Şu an restorasyon devam ediyor. Tarihi bir konak 10 odalı. Mardin'e gelecek misafirlerimiz için daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Turizm açısından Mardin Türkiye'nin incisi. Bu yoğun taleple Mardin'e yeni bir otel açmayı planladık. Otelimizi bir ay içinde açmayı düşünüyoruz."

"Tarihi konaklarda, taş odalarda konaklamak istiyorlar"

Otele dönüştürülen tarihi konağın müdürü Gülistan Yaşar ise turizmde son yıllarda önemli gelişim sağlanan kentte konakların daha çok tercih edildiğini söyledi.

Kentin mistik ortamını yansıttığı için turistlerin memnuniyetle ayrıldığını dile getiren Yaşar, "Güzel geri dönüşler ve çok yoğun talepler alıyoruz. Gelen misafirler, Mardin'in özelliğini yansıttığı için tarihi konaklarda, taş odalarda konaklamak istiyor. Misafirlerimizi bekliyoruz, 'Çıkın, gelin.' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Kültür, Güncel, Turizm, mardin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin: Tarihi Konaklarla Turizmde Yükseliş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
Türk futbolunda yeni dönem Kayıtlar 5 yıl saklanacak Türk futbolunda yeni dönem! Kayıtlar 5 yıl saklanacak
Candan Erçetin’den ’’en seksi kadınlar’’ listesi isyanı: Büyük utanç duydum Candan Erçetin'den ''en seksi kadınlar'' listesi isyanı: Büyük utanç duydum
MEB’den 81 ildeki özel okullara “sıkı denetim“ talimatı MEB'den 81 ildeki özel okullara "sıkı denetim" talimatı
Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı
Ünlü oyuncuya şok Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı Ünlü oyuncuya şok! Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı
Güle güle Zaniolo Transferi duyurdular Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor

11:02
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun “Sigarasız şehir olacak“ dediği ilimiz
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun "Sigarasız şehir olacak" dediği ilimiz
10:35
Günün bombası: Özlem Çerçioğlu’nu zora sokacak mahkeme kayıtları
Günün bombası: Özlem Çerçioğlu'nu zora sokacak mahkeme kayıtları
08:47
Özel saat 12.00’de ne açıklayacak İşte kulislerde konuşulan konu
Özel saat 12.00'de ne açıklayacak? İşte kulislerde konuşulan konu
15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
14:59
Selfie çekmek istediği filin saldırısına uğrayan turist ağır yaralandı
Selfie çekmek istediği filin saldırısına uğrayan turist ağır yaralandı
14:50
Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı
Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı
14:44
Çanakkale’de yine orman yangını Kaz Dağları tehdit altında
Çanakkale'de yine orman yangını! Kaz Dağları tehdit altında
14:40
Arda Turan yine bildiğiniz gibi
Arda Turan yine bildiğiniz gibi
14:30
Aracını engelli alanına park eden ABD Başkan Yardımcısına köylülerden tepki
Aracını engelli alanına park eden ABD Başkan Yardımcısına köylülerden tepki
14:27
SGK’dan müjde Artık o emekliler de promosyon alacak
SGK'dan müjde! Artık o emekliler de promosyon alacak
14:22
Atılan manşetleri görmeniz lazım Bütün dünya Fenerbahçe’yi konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor
14:18
Mülakat mağduru öğretmen bakanlık önündeki eylemde sinir krizi geçirdi
Mülakat mağduru öğretmen bakanlık önündeki eylemde sinir krizi geçirdi
14:10
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 11:27:22. #7.12#
SON DAKİKA: Mardin: Tarihi Konaklarla Turizmde Yükseliş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.