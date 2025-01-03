Mardin Valisi Akkoyun, 2024'teki asayiş ve güvenlik çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Mardin Valisi Akkoyun, 2024'teki asayiş ve güvenlik çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması

Mardin Valisi Akkoyun, 2024\'teki asayiş ve güvenlik çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, kentte geçen yıl PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik 325 operasyon düzenlendiğini, gözaltına alınan 403 kişiden 94'ünün tutuklandığını bildirdi.

03.01.2025 14:19
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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, kentte geçen yıl PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik 325 operasyon düzenlendiğini, gözaltına alınan 403 kişiden 94'ünün tutuklandığını bildirdi.

Vali Akkoyun başkanlığında Valilikte İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan'ın katılımıyla "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Toplantının ardından açıklama yapan Akkoyun, suç oranlarını azaltarak, huzur ve güven ortamının istikrarını sağlamayı, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bu çerçevede asayiş ve güvenlik konularındaki çalışmalara hız kesmeden ve kararlılıkla devam ettiklerini belirten Akkoyun, güvenlik kuvvetlerinin gayretli çalışmaları, vatandaşlarla iletişim ve iş birliği, teknolojik imkanları da aktif bir şekilde kullanarak, suç ve suçluyla mücadelede büyük başarılar sağladıklarını ifade etti.

Akkoyun, vatandaşların huzur, güven, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için her türlü terör tehdidini bertaraf etmeyi hedeflediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Geçen yıl ilimizde PKK ve FETÖ başta olmak üzere çeşitli terör örgütlerine yönelik toplam 325 operasyon düzenlenmiş, bu operasyonlarda gözaltına alınan 403 kişiden 94'ü tutuklanmıştır. Ayrıca, yıl içinde ilimizde toplam 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, 3 bölücü terör örgütü mensubu da sağ olarak yakalanıp adli mercilere sevk edilmiştir. Suriye sınır hattındaki çalışmalar kapsamında yasadışı yollarla ülkemize geçmeye teşebbüs eden 1209 kişi hudut hattı ötesinde engellenmiş, 66 kişi sınırda yakalanmıştır. Bunların 8'i bölücü terör örgütü mensubu olduğunun belirlenmesi üzerine kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Ayrıca, örgüt mensubu 6 kişi ikna yoluyla güvenlik güçlerimize teslim olmuştur."

Organize suç çetelerine yönelik yürütülen 87 operasyonda, 139 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını anımsatan Akkoyun, narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise düzenlenen 1200 operasyonda, 1513 kişi hakkında işlem yapıldığını, gözaltına alınan 223 kişiden 151'inin tutuklandığını kaydetti.

Kaçakçılıkla mücadelede gerçekleştirilen 902 operasyonda 1589 kişi hakkında yasal işlem uygulandığını belirten Akkoyun, aranan 5 bin 747 kişinin güvenlik güçleri tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildiğini aktardı.

Terör, asayiş, organize suçlar operasyonları ile huzur ve güven uygulamalarında değişik özellik ve çapta 1008 silah, 430 kilogram el yapımı patlayıcı ve 20 bin 874 muhtelif mühimmat ele geçirildiğini bildiren Akkoyun, huzur ve güvenin sağlanması, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi ve suç unsurlarının etkisiz hale getirilmesi adına çalışmalarının kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Akkoyun, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Mardinli hemşehrilerimizin bizlere verdikleri destekle daha da güçlenerek yol kat edeceğiz. İlimizde teröre, onların işbirlikçilerine, zehir tacirlerine ve organize suç örgütlerine her alanda gerek dijital gerek toplumsal mecrada faaliyetlerine müsaade edilmemiş ve edilmeyecektir. Şehrimizin huzuru, güvenliği, istikrarı, birlik ve beraberliği ve esenliği için destekleriyle her daim aziz milletimizin ve şehrimizin yanında olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya başta olmak üzere tüm bakanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum."

Kaynak: AA

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