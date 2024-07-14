Mardin Valisi Akkoyun'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akkoyun, mesajında, milletlerin hafızalarında unutulmayacak tarihi dönüm noktalarının olduğunu, 15 Temmuz'un da tam olarak böyle bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

15 Temmuz gecesinde Türk milletinin hafızalardan silinmeyecek büyük bir destan yazdığını ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi 'Türkiye Yüzyılı'nın kahramanları Malazgirt, İstanbul'un Fethi, Çanakkale Zaferi ve Kurtuluş Savaşı'ndan aldığı güç ve ilhamla kahramanca mücadele etmiş, 'Kaderin üstünde bir kader var' demiş ve cennet yurdumuz üzerindeki hain planları ve çirkin emelleri bertaraf etmiştir. O gece, sabahı beklemeden, bir saniye bile düşünmeden, gözlerini bir an bile kırpmadan, sağına ve soluna bakmadan, hainlerin planlarını bozmak için tankların önüne yatan yiğitlerimizi, şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu düşüncelerle 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde, ellerinde bayrak, dillerinde tekbir, kalplerinde iman ile şehit olan kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Gazilik payesi ile şereflenen kardeşlerimize hayırlı ömürler, sağlık ve mutluluklar diliyorum."