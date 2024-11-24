Mardin Valisi Akkoyun'dan Öğretmenler Günü mesajı

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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akkoyun, mesajında, aydınlık yarınlarını gayretle ve özveriyle inşa eden, milli ve manevi değerlerine sadık nesillerin yetişmesinde emeği olan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladığını belirtti.

Öğretmenlerin akıl, kalp ve ruh bütünlüğü içerisinde, ilim ışığıyla yetiştirdiği her bir evladın "Türkiye Yüzyılı"nı inşa ederek geleceğe emin adımlarla ilerlemelerini sağladığını ifade eden Akkoyun, fedakarca çalışan tüm öğretmenlere teşekkürlerini iletti.

Akkoyun, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği ve Millet Mektepleri'nin açıldığı bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ahirete irtihal eden bütün öğretmenlerimizi minnetle, şükranla ve hayırla yad ediyorum. Görevleri başında olan ve emekli olan tüm öğretmenlerimize başarı, sağlık, huzur ve esenlikler temenni ediyorum."