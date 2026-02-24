Mardin Valisi Akkoyun Derik'te iftar programına katıldı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Derik ilçesinde iftar programına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Derik ilçesinde düzenlenen iftar programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Akkoyun, programda yaptığı konuşmada, ramazan ayının rahmet, mağfiret ve kurtuluş vesilesi olduğunu belirtti.

Ramazan ayının manevi ikliminde aynı sofranın etrafında bir araya gelerek birlik ve beraberliği pekiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Akkoyun, "Bu sene de 'Bismillah' diyerek muhabbet ve iftar sofralarının etrafında bizleri birleştiren Rabbimize hamdolsun. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve bu aziz topraklar üzerindeki kardeşliğimizi ebediyen daim eylesin." ifadelerini kullandı.

Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı da ramazan ayının toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini kaydetti.

Programa, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Cumhuriyet Başsavcısı Sefa Recep Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, kamu kurumlarının amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.