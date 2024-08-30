Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü kutlayarak, Türkiye'nin daha güçlü bir geleceği için çalıştıklarını belirtti. Akkoyun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri anarak, onların ruhuyla ilerleyeceklerini vurguladı.

30.08.2024 12:16
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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akkoyun, mesajında, bağımsızlığı ve kahramanlığı temsil eden 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü kutlamanın coşkusu, onuru ve gururu içerisinde olduklarını belirtti.

Kurtuluş Savaşı'nda Büyük Taarruz ile başlayan ve Dumlupınar'da kazanılan Büyük Zafer ile şanlı ordunun, 30 Ağustos'ta savunmadan taarruza geçerek adını tarihe altın harflerle yazdırdığını ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

"Bugün bizler, vatan toprağımızın her bir karışının ehemmiyetinin idrakinde olup, daha güçlü bir Türkiye için her zaman ve her alanda çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için teknolojiden tarıma, enerjiden ulaşıma, eğitimden sağlığa önemli gelişmeler kat ederken 'Tam bağımsız Türkiye' şiarı ile durmadan ilerliyoruz. Aziz milletimiz, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dünyadaki tüm mazlum ve mağdur milletlere umut olan şanlı zaferlerimizin ruhuyla ve şuuruyla, tarih sahnesindeki onurlu ve kutlu yürüyüşümüze emin adımlarla devam edecektir. 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesi ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız için canlarını feda eden ve kahramanlık destanlarını yazan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle ve şükranla yad ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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