Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Ömerli ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Ömerli ilçesini ziyaret etti

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Ömerli ilçesini ziyaret etti

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Ömerli ilçesine atanan Kaymakam Furkan Çakır'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Akkoyun, kurumları ziyaret ederek personel ile görüştü, esnafı ziyaret etti ve vatandaşlarla görüştü. Ayrıca, Belediye Başkanı ile görüşen Akkoyun, düğün salonu projeleri ve Yaz Spor Okulları kurslarına devam eden öğrencilerle bir araya geldi.

16.08.2024 17:19
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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Ömerli ilçesini ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun Ömerli İlçesine atanan Kaymakam Furkan Çakır'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ömerli Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren kurumları ziyaret ederek personel ile görüşen Akkoyun, Hürriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Ömerli Belediyesini de ziyaret eden Akkoyun Belediye Başkanı ile görüştü.

Belediye tarafından yapımı devam eden düğün salonu projeleriyle ilgili inceleme ve denetimlerde bulunan Akkoyun daha sonra Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Ömerli Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Yaz Spor Okulları kurslarına devam eden öğrencilerle bir araya geldi, öğrencilerin antrenmanını izledi.

Vali Akkoyun'a ziyaretlerde Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül de eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Ömerli ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

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