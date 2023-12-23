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Mardin'de düğün harcamaları Gazze'ye bağışlandı, Filistin dansı sosyal medyada beğeni topladı - Son Dakika
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Mardin'de düğün harcamaları Gazze'ye bağışlandı, Filistin dansı sosyal medyada beğeni topladı

Mardin'de yeni evli bir çift, düğün için ayırdıkları bütçeyi Gazze'ye destek amacıyla bağışladı. Damadın albüm çekimi sırasında Mardin silueti önünde yaptığı Filistin halk oyunu 'Dabke' dansı sosyal medyada ilgi gördü. Çift, Filistin'e destek vermek ve farkındalık yaratmak amacıyla düğün yapmayıp, bağışta bulundu. Derya Andinç, eşinin bu kararını desteklediğini ve Filistin'in özgür olması için dualar ettiklerini belirtti.

Mardin\'de düğün harcamaları Gazze\'ye bağışlandı, Filistin dansı sosyal medyada beğeni topladı
23.12.2023 - 13:14,
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Mardin'de yeni evli çift, düğün için yapacakları harcamayı Gazze'ye destek amacıyla bağışladı, damadın albüm çekimi için hazırlanan videoda Mardin silueti önünde yaptığı Filistin halk oyunu "Dabke" dansı sosyal medyada beğeni topladı.

Merkez Artuklu ilçesinde yaşayan Mardin Sanat Akademisi'nde müzik öğretmeni Yusuf Andinç (30), Derya Andinç (27) ile 3 Aralık'ta evlendi. Çift, düğün yapmayarak bunun için ayırdıkları bütçeyi Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine gönderme kararı aldı.

Damat Andinç'in, albüm için dış çekim sırasında Mardin manzarası eşliğinde gelinin önünde yaptığı "Dabke" dansı sosyal medyada ilgi gördü.

Yusuf Andinç, yaşadıkları evde gazetecilere, eşi ile düğün yapmaktan vazgeçerek Filistin'e destek kararı aldıklarını söyledi.

Filistinli kardeşlerinin zulüm altında olduğunu, çocukların da soykırıma maruz kaldığını dile getiren Andinç, şunları ifade etti:

"Ben buna göz yumamazdım. Eşimle de konuştum. 'Herkese örnek olalım, düğün yapmayalım. Elimizden ne gelirse destek çıkalım.' dedim. Sağ olsun eşim destek çıktı. Dış çekime giderken de böyle bir video çektik. Bir farkındalık olsun diye, bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyorduk. Şu an ülkemizde hatta tüm dünyada gündemde. Lütfen Filistin'i gündemde tutalım. Çünkü orada kadınlar, çocuklar şehit oluyor. Birçok insan orada aç, susuz, elektriksiz kalıyor. Lütfen çok destek olalım. Yaptığımız destekle şu an milyonlarca insan düğünümüze gelmiş gibi oldu. Farkındalık olsun istedik. Filistin'i gündeme getirdik. Bu bizim için çok anlamlı oldu."

Derya Andinç ise eşinin düğün yapmama fikrine sonuna kadar desteklediğini kaydederek, "Düğün yapmadık evet ama onlar adına mutlu oldum. Onlar için zafer istiyorum. Dualarımız onlarla, inşallah zafer kazanacaklar. Filistin özgür olursa mutlulukla düğünümüzü yaparız. Eşimin dans ettiği anda da onunla gurur duydum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Mardin'de düğün harcamaları Gazze'ye bağışlandı, Filistin dansı sosyal medyada beğeni topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de düğün harcamaları Gazze'ye bağışlandı, Filistin dansı sosyal medyada beğeni topladı - Son Dakika
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