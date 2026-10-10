Mardinli genç yazılımcı, ilaç yan etki takibiyle TEKNOFEST 2026'da Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
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Mardinli genç yazılımcı, ilaç yan etki takibiyle TEKNOFEST 2026'da Türkiye birincisi oldu

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Mardinli genç yazılımcı, ilaç yan etki takibiyle TEKNOFEST 2026\'da Türkiye birincisi oldu
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Mardinli genç yazılımcı, ilaçların yan etkilerini takip etmeyi amaçlayan projesiyle TEKNOFEST 2026'da blokzincir kategorisinde 32 takım arasından birinci oldu. Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü'nü de alan genç, Sağlık Bakanlığının ilaç yan etkilerini kontrol etmesini hedefliyor.

TEKNOFEST 2026'da blokzincir kategorisinde Türkiye birinciliği elde eden Mardinli yazılım mühendisi Gazali Kepenç, ailesine gurur yaşattı.

Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST 2026'da ilaçların yan etkilerini takip etmeyi amaçlayan projesiyle 32 takım arasından birinci olan ve aynı zamanda Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü'nü de alan Kepenç, geliştirdiği projeyle sağlık alanında fayda sağlamayı amaçlıyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Çınarcık Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Kepenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinden yeni mezun olduğunu, danışman öğretmeninin makalesinden esinlenerek yaklaşık 7 ay önce bir proje hazırladığını söyledi.

Projeyle TEKNOFEST yarışmasına blokzincir kategorisinde katıldığını ve birinci seçildiğini anlatan Kepenç, şunları kaydetti:

"Projem akıllı ilaç yan etki takip sistemi ile alakalı. Bu sistemle aslında insanların ilaçların yan etkilerini bildirmekten çekinmesi sebebiyle hazırladım. Bu amaçla doktor hastaya bir reçete yazdığında o reçeteyle kişi kendisi bu ilaçları kullandıktan sonra tek seferlik bir yorum yapabiliyor. Yorum yaptıktan sonra bu yorumları kişisel bilgileri gizleyerek blokzincire düşüyor ve bu Sağlık Bakanlığı tarafından kontrol edilebiliyor. Aynı ilaç üzerinden 30-40 yorum geldiyse Sağlık Bakanlığı o zaman diyor ki: 'Bu ilaçla ilgili bir sıkıntı var.' Sistemim tamamen bunun üzerine odaklı. Projemin hayata dönüştürülebileceğini gördükleri için jüri bana Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü de verdi."

"Bu kadar kişi arasından birinci olabilmek çok gurur verici"

Birincilik elde etmeyi beklemediğini belirten Kepenç, bunun çok güzel duygular yaşattığını ifade etti.

Kepenç, "Bu kategoriye en başından beri başvuran binlerce insan var. Bu kadar kişi arasından birinci olabilmek çok gurur verici. Aslında en büyük hedefime ulaşmış oldum. Hedefim, kızların da gerçekten bir şeyler başarabileceğini kendi memleketimde gösterebilmekti. Bunu başardığımı düşünüyorum." dedi.

Daha önce de birçok proje hazırladığını ancak büyük emek verdiği çalışmasıyla başarıya ulaştığını anlatan Kepenç, insanlara fayda sağlayabilecek ve gelecekte çok güzel işlere vesile olabilecek bir proje ortaya koymanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

"Emek verdiğinizde hiçbir şekilde çabanız boşa gitmiyor"

TEKNOFEST'in her yaştan insana hitap ettiğini belirten Kepenç, şöyle konuştu:

"Çok güzel destekleri var. Emek verdiğinizde hiçbir şekilde çabanız boşa gitmiyor. Bu alanda çok güzel eğitimler veriliyor ve iş imkanları sağlanıyor. Bu yüzden TEKNOFEST, bence çok heyecan verici ve gurur duyulacak bir alan."

Baba İsrafil Kepenç de 3'ü kız olmak üzere 8 çocuğunun bulunduğunu, başta kızları olmak üzere tüm çocuklarını okuttuğunu ve başarılarıyla gurur duyduğunu ifade etti.

Türkiye birincisi kızı Gazali Kepenç ile ayrı gurur ve mutluluk yaşadıklarını belirten Kepenç, "Kızım gurur verici bir tablo ortaya koydu. Verdiğimiz emeği boşa çıkarmadı. Beni çok gururlandırdı. Onunla iftihar ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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