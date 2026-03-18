Marka Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Tutuklandı
18.03.2026 18:03
İstanbul'da 5 şüpheliden 3'ü, suç örgütü kurma ve dolandırıcılık suçlarından tutuklandı.

İstanbul'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kurulan suç örgütüne üye olma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden, Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer'in de arasında bulunduğu 3'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılıkta ifadesi alınan şüphelilerden Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer, Aynur Büyükdağ ve Ahmet Al tutuklanmaları, Yusuf Duman ve Hüseyin Güzeldün ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği, şüpheliler Mine Tozlu Biçer, Aynur Büyükdağ ve Ahmet Al'ın tutuklanmasına, diğer 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı şüpheli Mine Tozlu Biçer ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen 4 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kurulan suç örgütüne üye olma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Soruşturmaya konu olayla ilgili İstanbul, Adana ve Hatay olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon yapıldığı kaydedilen açıklamada, yapılan operasyon neticesinde şüpheliler Mine Tozlu Biçer, Aynur Büyükdağ, Yusuf Duman, Hüseyin Güzeldün ve Ahmet Al yakalanarak gözaltına alındığı bilgisi verilmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Finans, Suç, Son Dakika

