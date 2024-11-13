Market Hırsızlığı: Çift Gözaltına Alındı

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Adıyaman'da bir marketten çeşitli malzeme çaldığı güvenlik kameralarınca tespit edilen çift gözaltına alındı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Sanayi Mahallesi'nde AVM içerisindeki bir zincir marketten vazelin, meyve soyacağı ve buharlı kırışık giderici çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin A.K. ile eşi B.K. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Güvenlik kamerasında şüpheli A.K'nin reyonda buharlı kırışık gidericiyi kutudan çıkardığı, eşinin de çantasına koyduğu anlar yer aldı.