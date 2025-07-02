Market Kasiyerine Yumruk Atan Tutuklandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, tartıştığı market kasiyerine yumruk atan kişi tutuklandı.

Tahıl Meydanı'ndaki markette çalışan kasiyer Kübra A'ya (31) yumruk atan Vedat K. (28), Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Karacabey İlçe Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla Karacabey'de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vedat K. tutuklandı.

Bir markette alışveriş yapan Vedat K, aldığı ürünün parasını kasiyer Kübra A'ya atması üzerine iki kişi arasında tartışma başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle müşterinin kasiyere yumruk attığı ve burnunu kırdığı anlar, marketin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.