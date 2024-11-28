Market Sahibi Nefes Borusuna Portakal Kaçan Müşterisini Kurtardı

ELAZIĞ'da, market sahibi Nizamettin Adağa, yediği portakal nefes borusuna kaçan müşterisini Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Yazıkonak beldesindeki bir markette meydana geldi. Bir müşterinin yediği portakal, nefes borusuna kaçtı. Çevredekilerden sırtına vurmalarını isteyen müşteri, kasa kısmında bekleyen market sahibi Nizamettin Adağa'nın yanına geldi. Adağa, müşterisine 'Heimlich manevrası' yaparak nefes borusunu tıkayan portakal parçasının çıkmasını sağladı. O anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
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