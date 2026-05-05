Market Sahibine Saldırı: 13 Yıl Hapis Cezası
Market Sahibine Saldırı: 13 Yıl Hapis Cezası

05.05.2026 18:33
Adana'da market sahibini yaralayan sanığa 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı market sahibini tabancayla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık, 13 yıl 6 ay hapis ve 1600 lira para cezasına çarptırıldı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık İ.Ş. (21), müşteki N.T. (51) ve tarafların avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, olay günü sanığın kardeşi S.Ş'nin alkollü bir şekilde N.T'ye ait markete geldiğini, aldığı bir paket sigaranın ücretini kredi kartıyla ödemek istediğini belirtti.

Market sahibinin POS cihazının arızalı olduğunu söylemesi üzerine iki kişi arasında tartışma çıktığını ve N.T'nin S.Ş'yi zorla iş yerinin dışına çıkardığını anlatan savcı, bu duruma sinirlenen S.Ş'nin olay yerine ağabeyi İ.Ş'yi çağırdığını ifade etti.

Savcı, İ.Ş'nin market içinde N.T. ile yaşadığı tartışma sonrası yanında bulundurduğu tabancayla havaya bir el ateş ettiğini ve devamında müştekiye yakın mesafeden öldürme kastıyla ateş ederek organ kaybı yaşayacak şekilde ağır yaralayıp kaçtığını kaydederek, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

İ.Ş, savunmasında, önceki beyanlarını tekrar ettiğini ve olay günü teyzesinin evinde olduğunu öne sürerek, "Bu olayın gerçekleştiği gün Mersin'de bulunuyordum. N.T'ye ait markete gitmedim, kimseyi tabancayla yaralamadım. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Market sahibi N.T. de kendisini yaralayan kişiden şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından toplamda 13 yıl 6 ay hapis ve 1600 lira para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Alihocalı Mahallesi'nde 15 Ocak 2025'te market sahibi N.T'yi tabancayla ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan İ.Ş. tutuklanmıştı. Sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

