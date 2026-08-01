Marmara Adası'nda Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmara Adası'nda Orman Yangını Kontrol Altında

Marmara Adası\'nda Orman Yangını Kontrol Altında
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Adası'ndaki yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni belirlendi.

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Topağaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Adası Topağaç Mahallesi kırsalında başlayan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirten Ustaoğlu, şunları ifade etti:

"Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, yangının S.Y. isimli şahsın evinin bahçesinde kaynak yaptığı esnada çıkan kıvılcımdan başladığı tespit edilmiş olup, ilgili şahıs Marmara İlçe Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınmıştır."

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Orman Yangını, Marmara Adası, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Adası'nda Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TPAO, Bulgaristan kara sularında petrol ve doğal gaz arayacak TPAO, Bulgaristan kara sularında petrol ve doğal gaz arayacak
Melih Gökçek’in bağışını Yeni Parti iade etti Yaptıkları açıklama bomba Melih Gökçek'in bağışını Yeni Parti iade etti! Yaptıkları açıklama bomba
Annenin kızına müdahalesi kına gecesine damga vurdu Annenin kızına müdahalesi kına gecesine damga vurdu
TÜGVA’dan İstanbul’da dev program Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü Türkiye’nin TEKNOFEST kuşağı yeri göğü inletiyor TÜGVA'dan İstanbul'da dev program! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü Türkiye'nin TEKNOFEST kuşağı yeri göğü inletiyor
Türkçe sayfalar 404 oldu, kripto çağrısı bitmedi: MoonPay kullanıcıları uygulamaya yönlendiriyor Türkçe sayfalar 404 oldu, kripto çağrısı bitmedi: MoonPay kullanıcıları uygulamaya yönlendiriyor
İsrailli diplomattan Netanyahu’yu çıldırtacak Türkiye sözleri İsrailli diplomattan Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye sözleri

16:00
Usta oyuncu Can Kolukısa hayatını kaybetti
Usta oyuncu Can Kolukısa hayatını kaybetti
15:36
Türkiye ve Irak arasında tarihi petrol anlaşması Günlük miktar 180 bin varilden 750 bin varile çıkarıldı
Türkiye ve Irak arasında tarihi petrol anlaşması! Günlük miktar 180 bin varilden 750 bin varile çıkarıldı
15:20
Daha 14 yaşındaydı “Kendini vurdu“ dediler, gerçek çok başka çıktı
Daha 14 yaşındaydı! "Kendini vurdu" dediler, gerçek çok başka çıktı
14:30
Rasim Ozan Kütahyalı gizli tanık mı oldu Eşinden olay paylaşım
Rasim Ozan Kütahyalı gizli tanık mı oldu? Eşinden olay paylaşım
14:02
Aziz Yıldırım o isimleri hedef aldı: Siz paralı köpeksiniz, evinize gelirim
Aziz Yıldırım o isimleri hedef aldı: Siz paralı köpeksiniz, evinize gelirim!
13:49
Markette 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı Savunması pes dedirtti
Markette 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı! Savunması pes dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 16:12:29. #7.12#
SON DAKİKA: Marmara Adası'nda Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.