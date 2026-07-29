Marmara Belediyeler Birliği heyetinden Bilecik Belediyesi\'ne ziyaret

(BİLECİK)- Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Cemil Arslan ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Cemil Arslan ve beraberindeki heyet üyeleri, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nı ziyaret etti. Belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle birlikte konuklarını karşılayan Başkan Subaşı, kent ve belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Program kapsamında Bilecik Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları inceleyen Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Arslan ve beraberindeki heyet, çalışmalar hakkında notlar aldı. Çalışma ve projelere olan beğenilerini ifade eden Arslan, Başkan Subaşı'na çalışmalarında kolaylıklar diledi. Heyet daha sonra Şeyh Edebali Türbesi, Orhangazi Cami, Tarihi Belediye Binası ve Tarihi Saat Kulesi'ni de gezdi.

HEYETE TEŞEKKÜR

Başkan Subaşı, ziyaretin ardından yaptığı paylaşımda, "Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Cemil Arslan ve kıymetli heyetini belediyemizde ağırladık. Ardından vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz ve devam eden projelerimizi birlikte ziyaret ederek çalışmalarımız hakkında bilgiler paylaştık. Deneyim paylaşımını ve kurumlar arası iş birliğini güçlendiren bu anlamlı ziyaret için Sayın Arslan'a ve değerli heyetimize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Genel Sekreter Arslan ise gerçekleştirilen ziyaretin etkin ve verimli olduğuna dikkat çekerek, ilgisi dolayısıyla Başkan Subaşı, başkan yardımcıları ve birim amirlerine teşekkür etti.