KUVVETLİ FIRTINA UYARISI YAPILDI
MGM Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için bugün ve yarın kuvvetli fırtına uyarısı yaptı. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, rüzgarın, bugün, akşam saatlerinden itibaren bölgede (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova) genellikle güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Marmara Bölgesi için Kuvvetli Fırtına Uyarısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?