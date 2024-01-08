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Marmara Bölgesi'nde Fırtına Uyarısı - Son Dakika
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Marmara Bölgesi'nde Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin batı ve orta kesimleri için fırtına uyarısı yaptı. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Marmara Bölgesi\'nde Fırtına Uyarısı
08.01.2024 - 14:26,
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin batı ve orta kesimleri için fırtına uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren bölgenin batı ve orta kesimlerinde ( Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova ile Kocaeli'nin Darıca, Gebze, Çayırova, Dilovası, Körfez ve Karamürsel İlçelerinde) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesinin  beklendiği bildirildi. Açıklamada, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kaynak: DHA
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