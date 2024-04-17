Marmara Bölgesi\'nde Mart Ayı Yağışları Yüzde 20 Azaldı

Marmara Bölgesi'nde mart ayı yağışlarının 1991-2020 ortalamasına göre yüzde 5, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 20 azaldığı belirlendi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, bölgede mart ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 66,1 milimetre oldu. Bölgeye geçen yıl mart ayında 79,1, bu yılın aynı döneminde ise 63 milimetre yağış düştü.
Bölgedeki mart yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 5, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 azaldı.
İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi, meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara Bölgesi'nin mart ayında normalin altında yağış aldığını söyledi.
Ocak, şubat ayında da yağışların ortalamanın altında olduğunu belirten Özdemir, "Marmara Bölgesi'nde azor yüksek basıncının ay boyunca etkisi fazla oldu. Bize kuzeybatıdan gelecek kutup havasını maalesef etkin bir şekilde alamadık. Alsak bile çok az oldu, etkili olmadı. Bu nedenle yağışlar normaline göre yüzde 5, geçen yıla göre yüzde 20 azaldı." diye konuştu.
Dr. Özdemir, bu yıl Marmara Bölgesi'nin beklenen karı almadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Bu durumun yer altı sularına olumsuz etkisi var. Barajlarımızın doluluğu şu anda yüzde 80'lerde. Kar yağışlarını alabilseydik daha da artacaktı. Bu sene kar kuraklığını yaşadık. Yer altı sularımızın artmasını beklerken maalesef belli bir miktarda kaldı. Fosil yakıtların yoğun kullanımı atmosferdeki sera etkisini arttırıyor. Bu da hava sıcaklığının artmasına neden oluyor. Güneş radyasyonunu alıyoruz ama geriye veremiyoruz. Bu olayda da ısı adalarının etkisi çok büyük. Maalesef sıcaklık arttığı için de yağışlar azaldı. Yine bu yıl da kuraklık bizi bekliyor. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Tasarrufu ön planda tutmamız lazım."
"Kar kuraklığını yaşadık, yağış kuraklığı da önümüzde bizi bekliyor"
İstanbul'un nüfusunun çok yüksek olduğunu vurgulayan Özdemir, ortalama kente günlük 3 milyon metreküp su tüketildiğini hatırlattı.
Dr. Özdemir, İstanbul'a su sağlayan barajların yüzde 100 dolu bile olsa kentin su ihtiyacını karşılamayacağını aktararak, şunları kaydetti:
"Barajlara dışardan taşımayla su getiriyoruz. Bu nedenle suyu çok tasarruflu kullanmamızda fayda var. Muhakkak kuraklık devam edecek. Hava sıcaklıkları ocak, şubat, martta rekor kırdı, yağışlar az. Bunun için önlem almamızda fayda var. Kar kuraklığını yaşadık, yağış kuraklığı da önümüzde bizi bekliyor. Sıcaklıklar şu anda mevsim normallerinin üzerinde."
Son Dakika › Güncel › Marmara Bölgesi'nde Mart Ayı Yağışları Yüzde 20 Azaldı - Son Dakika
Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet uçuruma yuvarlandı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Turizm haftası nedeniyle Çeşme'de düzenlenen törende, Çeşme Turizm Fakültesi'nin turizm sektörüne katkı sağlama misyonu vurgulandı. Törende öğrenciler halk oyunları ve step dans gösterileri sergilerken, uluslararası gastronomi yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi Orkestrası Blue Sounds da mini bir konser sundu.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde'nin Kale Projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Kale ve çevresinde başlatılan projenin hızla ilerlediğini belirten Başkan Özdemir, çalışmaların devam ettiğini ve en geç 3 yıl içinde bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.
Samsun'da 30 dereceyi bulan sıcak havada bazı vatandaşlar denize girerek serinledi. Nisan ayının ortasında 30 dereceyi bulan sıcaklıklarda evlerde duramayan ve bunalan Samsunlular sahillerin yolunu tuttu. Serinlemenin en güzel yolunun denize girmek olduğunu belirten vatandaşlar, denize girmeyenlerin de gölge alanları tercih ettiğini söylediler. Meteorolojiden alınan bilgiye göre 18 Mart Perşembe günü hava sıcaklıklarının 33 dereceye çıkması bekleniyor.
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Pencap, Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde meydana gelen sel felaketindeki can kayıplarından derin üzüntü duyduklarını belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediklerini ve kardeş Pakistan halkına başsağlığı dileklerini ilettiklerini açıkladı.
CHP Grubunun, 15 Temmuz sonrasında dağıtılan silahlar ile ülkedeki mafya düzeninin tespiti için verdiği Meclis araştırma önergesi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. CHP Milletvekili Bülent Tezcan, önergenin gerekçesini açıklayarak, kayıp silahlar ve mafya ile ilişkisi olan siyasetçilerin üzerine gitmenin TBMM'nin görevi olduğunu belirtti. İYİ Parti ve DEM Parti de önergeye destek verdi, ancak reddedildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerini kazanan muhtarlar için Akhisar Ziraat Odasında mazbata töreni düzenlendi. Törene, 109 mahallede görev yapacak muhtarlar katıldı. Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş, yeni dönemin tüm muhtarlar için hayırlı olmasını dileyerek, muhtarlara başarılar diledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, atama bekleyen öğretmenlere destek vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bir miktar' öğretmen atama sözlerine tepki gösterdi. Özel, mülakatsız 68 bin öğretmen ataması beklentisini hatırlatarak öğretmenlerin haklarını savunacağını belirtti.
Muş'un Varto ilçesinde köy muhtarının aracıyla öğrenci servisinin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Kaza, Erzurum-Varto kara yolu üzerindeki İçmeler köyü girişinde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.
Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ara tatilin sona ermesiyle birlikte okul çevrelerinde denetim yaptı. Çocukların suça sürüklenmesi ve suç mağduru olmasını engellemek, zararlı alışkanlıklardan korumak ve eğitimlerini güvenli ortamda sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, servis araçlarının uygunlukları kontrol edildi ve çocuklara hediyeler dağıtıldı. Benzer denetim ve ziyaretlerin önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde bir tarlada hayır çeşmesi için kanal yapımı sırasında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?