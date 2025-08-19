Marmara'da Motorlu Kara Taşıtları Artıyor

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 748 bin 633'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 temmuz ayı itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistikleri açıkladı.

Buna göre motorlu kara taşıtı sayısı Kırklareli'nde 173 bin 450, Edirne'de 203 bin 229, Tekirdağ'da ise 371 bin 954 oldu.