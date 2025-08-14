Marmara'da Müsilajla Mücadele: 822 Milyon Ceza - Son Dakika
Marmara'da Müsilajla Mücadele: 822 Milyon Ceza

Marmara\'da Müsilajla Mücadele: 822 Milyon Ceza
14.08.2025 11:42
Marmara'da 5 bin 638 tesiste denetim yapıldı, 55 tesis kapatıldı, toplam ceza 822 milyon lira.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müsilajla mücadelede kapsamında ocak ayından bu yana Marmara Havzası'nda gerçekleştirilen denetimlerde 822 milyon 547 bin 811 lira ceza uygulandığı ve 55 tesisin faaliyetinin durdurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Marmara Denizi'ni müsilaj tehdidinden arındırma ve ekolojik dengesini korumaya yönelik çalışmalara devam edildiği vurgulandı.

Açıklamada, ocak ayından bugüne kadar 5 bin 638 tesiste denetim gerçekleştirildiği ve kirliliğe neden olan tesislere 822 milyon 547 bin 811 lira ceza uygulandığı belirtildi.

Öte yandan, yıl başından bu yana 55 tesis için de kapatma cezası verildiği kaydedildi.

Ayrıca bu yıl Marmara Denizi'nde gemi kaynaklı deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 34 bin 467 deniz aracına denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 60 deniz aracına 978 bin 909 bin 257 lira idari ceza uygulandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne 6 milyon lira ceza

Açıklamada, Bakanlık ekiplerince Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünün Şarköy Derin Deniz Deşarj Atıksu Arıtma Tesisi ile Marmaraereğlisi Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde denetim gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, denetimler sonucunda ileri biyolojik arıtmaya geçmeyen Şarköy Derin Deniz Deşarj Atıksu Arıtma Tesisi ve ileri biyolojik arıtma yapmadığı belirlenen Marmaraereğlisi Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki ihlallerle ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine 6 milyon 687 bin lira idari ceza kesildiği aktarıldı.

Daha önce de kentsel atık suyu arıtmadan denize deşarj eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne verilen 6 milyon 687 bin lira ceza ile yağmur suyu hattından denize kentsel atık su deşarj ettiği belirlenen Yalova Belediye Başkanlığına da 1 milyon 337 bin 354 lira cezanın uygulandığı hatırlatıldı.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Marmara Denizi, Denizcilik, Politika, Müsilaj, Marmara, Güncel, Çevre, Son Dakika




