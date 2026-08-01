Marmara'da Poyraz Deniz Ulaşımını Aksatıyor
Tekirdağ açıklarında poyraz nedeniyle 10 şilep ve tanker bekliyor, rüzgarın yarın azalması bekleniyor.
Marmara Denizi'nde iki gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Kuvvetli rüzgar sebebiyle sahilin bir kısmında atıklar birikti.
Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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