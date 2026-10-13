Marmara'da yarın fırtına bekleniyor, MGM yer yer 80 km/sa rüzgar uyarısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmara'da yarın fırtına bekleniyor, MGM yer yer 80 km/sa rüzgar uyarısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmara\'da yarın fırtına bekleniyor, MGM yer yer 80 km/sa rüzgar uyarısı yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MGM, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'da kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceğini bildirdi; hız 50-70, yer yer 80 km/sa olacak. Yetkililer ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçmasına karşı tedbir istedi.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada, yarın Marmara Bölgesi için fırtına beklendiği belirtildi.

MGM İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Yalova ile Kocaeli'de kuzeyli yönlerden, kuvvetli ve fırtına (50-70, yer yer 80 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Yetkililer, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Kaynak: DHA
Hava DurumuDoğal AfetFırtınaFırtınaMarmaraGüncelUlaşımYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Samsunspor’un teklifini duyan Tedesco’dan saniyesinde cevap Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap
NBA yıldızından Galatasaray sürprizi Geceye damga vurdu NBA yıldızından Galatasaray sürprizi! Geceye damga vurdu
Başörtüsü gerilimi tırmanıyor Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar Bakanlık ifşa etti Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti
17:11
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
17:01
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
16:40
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
16:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Prensi Selman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Prensi Selman ile görüştü
15:51
Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
15:31
’Ankara Abisi’yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
'Ankara Abisi'yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 18:10:44. #7.12#
SON DAKİKA: Marmara'da yarın fırtına bekleniyor, MGM yer yer 80 km/sa rüzgar uyarısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei