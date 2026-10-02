Marmara'daki fırtına Tekirdağlı balıkçıların avını bir haftadır engelliyor - Son Dakika
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Marmara'daki fırtına Tekirdağlı balıkçıların avını bir haftadır engelliyor

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Marmara\'daki fırtına Tekirdağlı balıkçıların avını bir haftadır engelliyor
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Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Tekirdağlı balıkçılar bir haftadır denize açılamıyor. Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onaran balıkçılar, hava normale dönünce palamut mesaisine devam etmeyi bekliyor.

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle bir haftadır ava çıkamıyor.

Denize açılamayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Marmara Denizi'nde bir haftadır fırtınanın etkili olduğunu söyledi.

Balıkçıların fırtına dolayısıyla "zorunlu paydosunun" devam ettiğini belirten Pehlivanoğlu, "Bir haftadır balıkçılar barınakta bekliyor. Bazıları ağ bakımı yapıyor, bazıları teknelerinin eksiklerini gideriyor. Herkes havanın normale dönmesini bekliyor. Rüzgarın dinmesiyle balıkçılar ağ atmaya başlayacak. İnşallah tekneler palamut mesaisine devam edecek." dedi.

Balıkçı Hasan Oğuz da sert rüzgar nedeniyle açılamadıklarını, yeniden denize açılana kadar eksiklerini tamamlayacaklarını dile getirerek, "Hava normale döndüğünde palamut umuduyla denize ağ atmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Fırtına nedeniyle Tekirdağ açıklarına demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 6 şilep ve tanker de havanın normale dönmesini bekliyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Marmara'daki fırtına Tekirdağlı balıkçıların avını bir haftadır engelliyor - Son Dakika
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