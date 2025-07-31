Marmara Denizi'nde 3,5 Büyüklüğünde Deprem

Marmara Denizi'nde saat 13.36'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'un Silivri ilçesine 24,65 kilometre uzaklıktaki depremin, 9,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.