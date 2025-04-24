Marmara Denizi'nde 3,7 Büyüklüğünde Deprem

Marmara Denizi'nde saat 06.16'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Marmaraereğlisi (Tekirdağ) açıkları olan 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 6,82 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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