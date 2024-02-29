Marmara Denizi maviye boyandı, görenler şaşkına döndü - Son Dakika
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Marmara Denizi maviye boyandı, görenler şaşkına döndü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, tek hücreli organizmaların aşırı derecede üremelerinden sonra toplu halde su yüzüne çıkmalarıyla yaşanan 'alg patlaması' deniz suyunu gece yarısı mavi ışıklı hale getirdi. Denizdeki ışığı görenler büyük şaşkınlık yaşadılar.

29.02.2024 10:07
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Marmara Denizi maviye boyandı, görenler şaşkına döndü

Denizdeki mavi ışığın mikroskopla görülebilen canlıların çoğalması sonucu ortaya çıktığı ifade edildi

Sudaki mavi ışığı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadılar

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde, tek hücreli organizmaların aşırı derecede üremelerinden sonra toplu halde su yüzüne çıkmalarıyla yaşanan 'alg patlaması' deniz suyunu gece yarısı mavi ışıklı hale getirdi. Denizdeki ışığı görenler büyük şaşkınlık yaşadılar.

Marmara Denizi'nin Bursa Mudanya kıyılarında, sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen canlıların (plankton) çoğalması sonucu mavi renkli parlamalar ortaya çıktı. Sahil bandındaki alg patlaması denizin rengini değiştirdi. Özellikle Mudanya ve Güzelyalı kıyılarında biriken algler denizin açık mavi renge dönmesine sebep oldu. Birçok vatandaşın dikkatini çeken tabiat olayında, kimi eğlendi, kimi ise o anları kayda aldı.

'Alg Patlaması' olarak bilinen 'Kızıl Akın' (RedTide), sucul ekosistemlerde bir veya birkaç alg (fitoplankton) türünün, besin maddelerinin ortamdaki yoğunluklarının artmasına bağlı olarak popülasyonlarının artması, bununla birlikte sudaki oksijen seviyesinin azalması nedeniyle ölerek su yüzeyini kırmızı veya kahverengi bir görünüme sokmasına neden oluyor. Alg patlamasının yöresel ve mevsimsel olduğu ve genellikle az derin sahil sularında, iç deniz, körfezler, göller ve nehir ağzına yakın yerlerde yoğun görüldüğü belirtildi.

Marmara Denizi maviye boyandı, görenler şaşkına döndü
Kaynak: İHA

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