Marmara Denizi'nde batan Batuhan A isimli kuru yük gemisi için dalış yapılacak - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde batan Batuhan A isimli kuru yük gemisi için dalış yapılacak

Marmara Denizi\'nde batan Batuhan A isimli kuru yük gemisi için dalış yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmara Denizi'nde batan Batuhan A isimli kuru yük gemisi için dalış yapılacağını bildirdi. Geminin batması nedeniyle otomatik uydu sinyali göndermiş olabileceği bilgisi tüm arama kurtarma unsurlarına iletilirken, dalış faaliyeti ve arama kurtarma çalışmaları devam edecek.

16.02.2024 09:45  Güncelleme: 09:46
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmara Denizi'nde batan Batuhan A isimli kuru yük gemisi için dalış yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün saat 06.32'de Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne Batuhan A isimli gemiden acil durum sinyali geldiği anımsatıldı.

İvedilikle tüm deniz ve hava arama kurtarma unsurlarına olayın bildirildiğine işaret edilen açıklamada, gemiye yapılan telsiz çağrılarına cevap alınmaması üzerine, geminin acentesi, personel listesi beyanındaki denizciler ile Gemi İnsanları Bilgi Sistemi'ndeki mobil cep telefonlarıyla temas kurulmaya çalışıldığı ancak yanıt alınamadığı belirtildi.

Tüm arama kurtarma unsurlarına, geminin batması nedeniyle otomatik uydu sinyali göndermiş olabileceği bilgisinin verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uydudan alınan gemi pozisyonuna ilaveten Ulusal Otomatik Tanımlama Sistemi'nden alınan geminin son pozisyonu da ekiplerle paylaşılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde, sonar görüntüsüyle deniz yüzeyinin 51 metre altında tespit edilen geminin, gece Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzce ROV cihazıyla yapılan sörveyinde Batuhan A gemisi olduğu kesinleşmiştir. Bugün sabah saatlerinden itibaren anılan batığa dalış faaliyeti gerçekleştirilecek olup, denizde ve sahilde arama kurtarma faaliyetlerine de aralıksız devam edilecek."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde batan Batuhan A isimli kuru yük gemisi için dalış yapılacak - Son Dakika
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