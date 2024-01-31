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Marmara Denizi'nde Hamsi Avcılığı Arttı - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde Hamsi Avcılığı Arttı

Marmara Denizi\'nde Hamsi Avcılığı Arttı

DENİZ Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, geçen yıl yapılan hamsi avcılığı yasağının ardından bu yıl Marmara Denizi'nde hamsi avcılığının arttığını belirtti. Karabiber, ayrıca lüfer avcılığının da beklentilerin üzerinde olduğunu ifade etti. Balık fiyatlarının yükselmesinin sebebinin ise suların soğuması ve balıkların derinlere gitmesi olduğunu söyledi.

31.01.2024 09:34  Güncelleme: 09:36
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DENİZ Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale- Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, "Geçen yıl şubat ayında Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüz ile birlikte koordineli olarak sezon içerisinde Marmara Denizi'nde hamsi avcılığına yasak getirmiştik. Onun meyvelerini bu yıl topladık. Bu yıl Marmara Denizi'nde çok güzel hamsi avcılığı oldu. Ekim, kasım, aralık ayları gerçekten çok iyi geçti" dedi.

Marmara Denizi'nde geçen yıl şubat ayında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ekosisteminin korunması ve balıkçılara gelecek sezon daha fazla ekonomik katkı sağlanması amacıyla hamsi avcılığı yaklaşık 2 ay süreyle yasaklandı. DEM-BİR Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, geçen yıl hamsiye getirilen av yasağının ardından Marmara Denizi'nde bu av sezonunda hamsi avcılığının arttığını vurguladı. Balık sezonunun sonlarının yaklaştığını belirten Naci Karabiber, "Bu yıl sezonun ilk başı iklimsel olarak çok sıcak geçti. Hatta daha hala sular sıcak. Normalde bugünlerde suların sıcaklığı 9-10 derece olması gerekirken, 11-12 derecelerde. Hatta kar yağışından önce su sıcaklığı 15-16 derecelerdeydi. Bu tarihte az görülen bir şey. Sular hep sıcak seyretti. Bu sebeplerin denize çok etkisi oldu. Sezonun başı eylül ayında daha zayıf bir balıkçılık oldu. Ekim, kasım, aralık ayları ise balıkçılık açısından güzel geçti. Geçen yıl şubat ayında Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüz ile birlikte koordineli olarak sezon içerisinde Marmara Denizi'nde hamsi avcılığına yasak getirmiştik. Onun meyvelerini bu yıl aldık. Bu yıl Marmara Denizi'nde çok güzel hamsi avcılığı oldu. Ekim, kasım, aralık ayları gerçekten çok iyi geçti" ifadelerini kullandı.

'BU TARİHTEN SONRA HİÇBİR BALIĞI TEZGAHTA UCUZ BULAMAZSINIZ'

Bu av sezonunda beklentinin üzerinde lüfer avcılığının olduğunu söyleyen Karabiber, "Şu ana kadar her şey çok iyi gitti. Bugünlerde balık fiyatları yükseldi. Hamsinin kilosu 20, 30, 50 liradayken, şu anda 150 liraya, bazı yerlerde 200 liraya çıktığını duyuyoruz. Bunun sebebi de artık sular soğudu. Balıklar açıklara, derinlere gitti. Balık daha az av veriyor. Avcılık limitlerimiz düştü. Balık az olunca fiyatlar yükseldi. Şubat ayı geldi. Nisan 15'te av yasağı geliyor. İstanbul'da, Karadeniz'de birçok arkadaşımız paydos bile etti. Bu sıralar sardalya avcılığı oluyor. Sezonun geneline bakarsak emeğimizin karşılığını aldık. Bu tarihten sonra hiçbir balığı tezgahta ucuz bulamazsınız. Havalar soğuduğu için ocak, şubat ayları geldiğinde balık azalır" diye konuştu.

Çanakkale'de balıkhanede tezgahlarda lüfer 850, hamsi 150, istavrit 100, levrek 300, kupa 150, tekir 350, uskumru 250, kalkan 600, mezgit 150, zargana 150 TL, çipuranın kilosu ise 280 TL'den alıcı buluyor.

Kaynak: DHA

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