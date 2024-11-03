Marmara Denizi'nde Poyraz Fırtınası Engeli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Marmara Denizi'nde Poyraz Fırtınası Engeli

Geniş Video İzle

Poyraz fırtınası nedeniyle Marmara Denizi'nde ulaşıma zorluklar yaşanıyor, balıkçılar limanda bekliyor.

03.11.2024 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli

TEKİRDAĞ - Poyraz fırtınası nedeniyle etkili olan dalgaların ulaşımı zorlaştırdığı Marmara Denizi'nde büyük yük gemileri Tekirdağ açıklarına demirlerken, bölgedeki balıkçılar da fırtına sebebiyle limanlarda beklemeye çekildi.

Poyraz fırtınası, Marmara Denizi'nde uluslararası yük taşımacılığı yapan gemilerin rotasında zorluklar oluşturdu. Fırtına ile beraber yükselen dalgalar, gemilerin güvenli seyahatini engellerken, birçok büyük gemi Tekirdağ kıyılarına yakın bölgede demir atmak zorunda kaldı. Tekirdağ'daki balıkçılar da fırtınanın etkisiyle denize açılamazken, teknelerini barınaklarda rıhtıma bağladı. Bölgedeki yetkililer, poyrazın etkisinin azalmasının ardından balıkçıların tekrar denize açılarak avcılığa devam edeceğini belirtti.

Yetkililer, fırtınanın etkisini azaltması ve deniz koşullarının düzelmesiyle balıkçıların faaliyetlerine devam edeceğini vurgularken, Tekirdağ'daki limanlarda bekleyen gemilerin de uygun şartlar oluştuğunda yolculuklarına devam etmesi bekleniyor. Marmara Denizi'nde hava koşullarının düzelmesi, bölgedeki deniz trafiğini ve balıkçılık faaliyetlerini normal seyrine döndürecek.

Kaynak: İHA

Marmara Denizi, Hava Durumu, Balıkçılık, Tekirdağ, Fırtına, Fırtına, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Denizi'nde Poyraz Fırtınası Engeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:56 Çorum’daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu Çorum'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu
18:54 Canlı anlatım Dev maçta tempo inanılmaz Canlı anlatım! Dev maçta tempo inanılmaz
18:02 Ankara’da “Ebru Gündeş konseri“ krizi Mansur Yavaş’a bir tepki de Özgür Özel’den Ankara'da "Ebru Gündeş konseri" krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den
17:39 Çanakkale Boğazı’nda gemilere transit geçiş yasağı Çanakkale Boğazı'nda gemilere transit geçiş yasağı
15:48 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında
12:43 Göl çekilince ortaya çıktı Görenler şaşırdı Göl çekilince ortaya çıktı! Görenler şaşırdı
12:20 Öğrencilere müjde Altın bilezik gibi imkan doğdu Öğrencilere müjde! Altın bilezik gibi imkan doğdu
11:56 Muslera sezon sonunda futbolu bırakıyor Muslera sezon sonunda futbolu bırakıyor
11:51 Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
11:43 Guinness Rekorlar Kitabı’na giren dünyanın en yaşlı timsahı 120 yaşında öldü Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en yaşlı timsahı 120 yaşında öldü
11:43 Ahmet Özer’e desteğe gitmeyen Burcu Köksal’dan zehir zemberek sözler Ahmet Özer'e desteğe gitmeyen Burcu Köksal'dan zehir zemberek sözler
11:36 DEM Partili Temelli’ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil’e söz geçirebilir mi DEM Partili Temelli'ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil'e söz geçirebilir mi?
11:30 Gökmen Çiçek, uyuşturucuyla mücadelede kararlı: Hiçbir gencimizi kurban vermeyeceğiz Gökmen Çiçek, uyuşturucuyla mücadelede kararlı: Hiçbir gencimizi kurban vermeyeceğiz
11:30 Sel felaketinde ölü sayısını 200’ü aştığı İspanya’da 2000 kişiden haber alınamıyor Sel felaketinde ölü sayısını 200'ü aştığı İspanya'da 2000 kişiden haber alınamıyor
11:23 Vincenzo Montella’nın A Milli Takım’daki geleceği netleşti Vincenzo Montella'nın A Milli Takım'daki geleceği netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 19:25:01. #1.13#
SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde Poyraz Fırtınası Engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.