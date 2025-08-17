Marmara Depremi'nde Hayatını Kaybedenler Anıldı - Son Dakika
Marmara Depremi'nde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Marmara Depremi\'nde Hayatını Kaybedenler Anıldı
17.08.2025 22:35
Samsun'da düzenlenen anma programıyla 1999 Marmara Depremi'nde kaybedilenler anıldı.

Samsun'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yılında, hayatını kaybedenleri anmak amacıyla program düzenlendi.

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve AFAD işbirliğiyle, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşları anmak amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma programında, arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan malzeme ve ekipmanlar sergilendi. Kurulan stantlarda vatandaşlar, deprem farkındalığı konusunda bilgilendirildi.

Samsun AFAD Müdür Vekili İsa Çolak, AA muhabirine, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nin silinmez derin izler bıraktığını söyledi.

Marmara Depremi'nin sadece 45 saniyede binlerce hayatı etkilediğini dile getiren Çolak, "26 yıl önce yaşanan bu acı, bizlere afetlere karşı hazırlıklı olmanın, birlik ve dayanışma içerisinde hareket etmenin önemini bir kez daha hatırlatmaktadır. Yine Samsun AFAD olarak o günden bugüne kadar tedbirlerimizi artırdık. Profesyonel ekiplerimizin yanında AFAD gönüllerimiz en ön saflarda yer almakta." dedi.

Kentte 23 bin 870 temel AFAD gönüllüsünün bulunduğunu aktaran Çolak, şunları kaydetti:

"17 Ağustos 1999'da depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Marmara Depremi'nde bir farkındalık oluşturmak istedik. Burada stant açan kurumlarımız tamamen gönüllü kurumlarımızdır. Yine AFAD'dan akredite olan kurumlarımız ve olacak kurumlarımız stant açtı. Şu anda Allah göstermesin, Samsun'umuzda bir afet olduğu zaman burada stant açan tüm kurumlarımız destek için hazırlar ve bunları hem vatandaşlarımıza göstermek hem de gönüllülüğü teşvik etmek için yine bu anıyı yaşatmak istiyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Deprem, samsun, Güncel, Sağlık, Yaşam, AFAD, Son Dakika

