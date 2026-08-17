Marmara Depremi'nde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde felakette yaşamını yitirenleri andı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Arpaguş, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden yıllar geçse de o gecenin acısının ve milletin hafızasında bıraktığı derin izlerin hala tazeliğini koruduğunu belirtti.

Bu büyük felakette hayatını kaybedenleri, rahmet, minnet ve dualarla yad ettiğini ifade eden Arpaguş, şunları kaydetti:

"Geride kalan ailelerine sabrıcemil diliyorum. Yüce Rabb'imiz depremde vefat eden tüm kardeşlerimize rahmetiyle muamele eylesin, mekanlarını cennet eylesin. Aziz milletimize bir daha böylesine büyük acılar yaşatmasın; ülkemizi, memleketimizi ve tüm insanlığı her türlü afetten, felaketten ve musibetten muhafaza eylesin. 17 Ağustos Marmara Depremi'nde, 6 Şubat depremlerinde ve ülkemizin dört bir yanında meydana gelen tüm depremlerde ve afetlerde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum."